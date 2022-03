Barneveld krijgt 1,9 miljoen voor de aanleg van een warmtenet in De Glind

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal is blij met het geld. „De afgelopen jaren hebben de inwoners samen verduurzaming omarmd en noemen zich terecht op alle fronten duurzaam. Het is fantastisch dat wij nu subsidie ontvangen voor het aardgasvrij maken van De Glind.”

De subsidie moet het hele dorp ten goede komen, vindt de wethouder. Zowel woningen in het dorp als huizen en bedrijven in het buitengebied moeten van de subsidie gaan profiteren. „Die ervaring helpt ons ook om andere wijken en dorpen gasvrij te maken.”

Grote stappen

Het plan omschrijft per buurt of dorp de meest logische oplossing om huizen te verwarmen zonder aardgas. Zo kan er gekozen worden voor verwarming via een wamtenet, elektrische verwarmen of voor verwarming middels een warmtepomp. Ook beschrijft het plan alle stappen die nodig zijn om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn.