Bart B. wil familie leed besparen door te doen alsof Miranda Zitman nog leefde

Bestuurder knalt stoned tegen boom en verstopt zich in het Baarnse Bos

11:09 Een automobilist is er gisteravond, nadat hij op de Generaal Luitenant van Heutzlaan in Baarn tegen een boom was geknald, vandoor gegaan en later met de hulp van een politiehelikopter alsnog aangehouden. De man testte positief op thc, de psychoactieve stof in cannabis.