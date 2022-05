Bart springt op de bres voor vergeten Amersfoortse kei: ‘Stad is toe aan nieuwe Keifeesten’

Het is zomers warm, maar schaatser Erno (80) denkt aan één ding: ‘Wáár zijn mijn Elfsteden­tocht-kruisjes?’

Rijd je de Elfstedentocht uit, dan krijg je een zilveren kruisje. Erno van Markus (80) uit Nijkerkerveen flikte het drie keer. Maar nu is hij zijn kruisjes kwijt. ,,Ze zaten in een doosje in mijn binnenzak. En nu zijn ze weg.”

21 mei