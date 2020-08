Baviaan in DierenPark Amersfoort draagt dood jong met zich mee, bezoekers vinden situatie ‘zielig’

Vrijdag op zaterdag was het weer zo ver: de groep verwelkomde een nieuwe baby. Maar zondagavond ging het plotseling bergafwaarts en overleed het. Maandag plaatste de dierentuin het bord om mensen te waarschuwen. Want het ziet er heftig uit, zo’n slap, levenloos jong dat krampachtig door de moeder wordt meegesleurd. ,,Daarnaast is het educatief, want dit is wat er in de natuur gebeurt. De dood hoort er ook bij en dat willen we laten zien.”