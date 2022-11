Bejaarde vrouw komt hard ten val bij veelbesproken wegversmalling in Baarn

Dagelijks geschreeuw en getoeter bij Amersfoort­se rotonde: ‘Het is hier een chaos’

Ruim twee jaar nadat hij in gebruik is genomen, zorgt de rotonde op de Bisschopsweg en Vermeerstraat in Amersfoort voor grote zorgen bij omwonenden. Een buurvrouw ziet regelmatig ongelukken gebeuren en klopte al meermaals tevergeefs aan bij de gemeente. ,,Automobilisten zijn zich er helemaal niet van bewust dat het een rotonde is.

8 november