Bekende Utrechters vloggen voor Park Vliegbasis Soesterberg

Deze week zijn opnames gemaakt met Ingmar Heytze. ,,Die gaan over rust en stilte”, vertelt Florian Hupkes die fondsenwerving doet bij Utrechts Landschap. ,,We hebben een aantal thema’s bepaald voor de vlogs. Dat zijn onder andere militair erfgoed, rust, vogeltjes, natuurwaarden en stilte. We koppelen een bekende Utrechter aan een thema. Met deze campagne willen we meer bewustzijn creëren: er gebeurt iets bijzonders in die natuur.”

De volgende vlog is met Paul van Vlijmen, directeur bij de Stichting Defensiemusea. ,,Die zit op militair erfgoed. We hopen dat we een bekendheid uit de natuur krijgen. Daar hebben we een aantal lijntjes voor lopen. Die persoon kunnen we bijvoorbeeld op een ecoduct zetten. Kees Verhoeven doet vanuit de landelijke politiek mee. Uiteindelijk willen we vijf tot tien vlogs hebben met bekende Utrechters die een passie hebben voor een van de thema's.”