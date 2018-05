Bekende YouTuber gewond bij ontploffing in Bunschoten

Tijdens het opnemen van een video van een 'experiment' is er 'iets ontploft' in Johns gezicht, vertelt mede-Prankster-lid Kenneth Kruijntjens. ,,John kreeg iets in zijn gezicht, ogen en hals. Hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Onder verdoving zijn staalsplinters eruit gehaald." De Jong zou nog wel kunnen zien, aldus Kruijntjens.



Wat voor een experiment de vloggers deden, kon Kruijntjens, die er zelf niet bij was, niet zeggen.



De Jong voert vaker gekke stunts uit voor het populaire YouTube-kanaal, dat meer dan 800.000 volgers heeft. ,,We plassen over stroomdraad, bekogelen elkaar met cactussen en kruipen over muizenvallen. Gek? Nee, dat is lachen,'' zei de Spakenburger eerder tegen het AD.



Een filmpje waarin De Jong door een riool kruipt, ging viral op internet. Ook maakte hij een rookbom van 100.000 sterretjes. De vloggers halen ook graag 'pranks' uit bij onbekenden. Zo voeren ze als nep-Sinterklaas de haven van Spakenburg binnen tijdens de intocht.



,,Onze filmpjes zijn succesvol en bereiken internetgebruikers in heel Nederland. Om populair te blijven, moeten de filmpjes telkens beter, grootser en grappiger", aldus De Jong.