Ben Boute genomineerd voor Faamnaam 2021: ‘Gelukkig heet zijn vrouw geen Connie’

Rijkswater­staat verwijdert QR-span­doek boven A1 bij knooppunt Eemnes

7 oktober Boven de A1 bij knooppunt Eemnes, ter hoogte van hotel de Witte Bergen, is woensdagnacht een spandoek opgehangen, met de tekst ‘QR the big regret’ (‘QR het grote berouw’). Rijkswaterstaat duldt geen spandoeken langs of boven snelwegen. Het spandoek is dan ook verwijderd.