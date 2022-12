Berichtje naar wijkagent leidt tot HALT-straf voor drie jongeren uit Barneveld: ‘Staken illegaal vuurwerk af’

Heftigste vogelgriep­vi­rus­uit­braak ooit, maar wat gebeurt er met al die dode kippen en eenden?

Europa beleeft ‘de verwoestendste’ uitbraak van vogelgriep in zijn geschiedenis, zo concludeerde de Europese gezondheidsorganisatie deze week. In en rond Amersfoort zijn inmiddels 186.500 vogels slachtoffer geworden. Daarmee behoort ons gebied tot de zwaarst getroffen regio’s in Nederland. Wat gebeurt er met al die dode dieren?

23 december