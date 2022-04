Bernhard veroverde het hart van Elène tijdens een wedstrijd hamburgers eten

Dribbelaar Emanuel Klasser van AFC Quick 1890 overleefde de Tweede Wereldoor­log niet

Emanuel Klasser was in de vorige eeuw een rappe dribbelaar van AFC Quick 1890. Hij is een van de zeven Quick-leden die de oorlog niet heeft overleefd. Achterkleinzoon Roel Bak maakte in 2016 zijn debuut in de Amersfoortse hoofdmacht en trad daarmee in de voetsporen van zijn overgrootvader. Het vervult Bak (nu spelend voor Roda’46-zondag) met trots.

