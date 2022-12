Bestelbus knalt tegen boom in Woudenberg, Zeisterweg afgesloten

Aangereden ree lijdt uren onnodig door gedoe over provincie­grens: ‘Ik vind dit heel erg’

Het duurde vanochtend enkele uren voordat een aangereden ree uit haar lijden werd verlost. Omdat de juiste locatie maar niet helder was, werd lange tijd niet in Gelderland, maar net over de provinciegrens in de buurt van Renswoude gezocht.

5 december