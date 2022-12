Bestelbus ramt trein van Amersfoort richting Apeldoorn: ‘Blij dat ik gezond ben uitgestapt’

MET VIDEOHet treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer is ernstig ontregeld door een aanrijding op het spoor in Apeldoorn. Daar ramde een bestelbus op een spoorwegovergang een trein. Wonderlijk genoeg vielen er geen slachtoffers.

Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang op de Jachtlaan in Apeldoorn. Een man in een bestelbus ramde daar vol een trein in de flank, die vanuit Amersfoort naar Apeldoorn reed.

Wonder boven wonder kon de bestuurder zonder kleerscheuren uitstappen. ,,De slagboom was omlaag, maar door de zon en het natte wegdek kon ik niks zien. Ik botste eerst met de slagboom en toen remde ik’’, verklaart de man kort na het incident.

Toen hij remde was het echter al te laat, waardoor hij tegen de voorbijrazende trein aanreed. Kijkend naar zijn verwoeste voertuig: ,,Met dit als eindresultaat. Ik heb helemaal niks gezien. Ik kwam tot stilstand, de trein reed door. Toen ben ik uitgestapt.’’

Machinist niets door

Onderdelen van de bus liggen op de plek van de aanrijding tientallen meters verspreid over het spoor, de bus is total loss. ,,Materiële schade is te herstellen, maar ik ben blij dat ik gewoon gezond ben uitgestapt.”

De machinist van de trein is na de aanrijding doorgereden naar Apeldoorn, mogelijk heeft hij niet eens doorgehad dat er iemand tegen hem aan was gebotst.

Geen treinverkeer

Er reden door het incident tot 13.00 uur geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daardoor konden ook reizigers van en naar Deventer in de problemen komen, de aanrijding vond namelijk plaats op het spoortraject Amersfoort Centraal - Apeldoorn - Deventer. De NS zette tussentijds bussen in. Inmiddels is de dienstregeling weer hervat.

