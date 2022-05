Bestuurder bestelbus moet vol in de remmen op A1 bij Amersfoort, slipt en klapt op vangrail

Politie vindt 700 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk in Amersfoort; 43-jarige man aangehou­den

De politie heeft na een doorzoeking van een pand in Amersfoort een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 43-jarige man uit Amersfoort is aangehouden. ,,Je zal maar naast iemand wonen of werken die honderden kilo’s heeft opgeslagen...”

3 mei