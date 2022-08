Bestuurder gewond na botsing tegen paal in Baarn, omstanders verlenen eerste hulp

Een week deelscoo­ters in Leusden en Soest: groene krengen of gouden greep?

Na Amersfoort hebben ook Soest en Leusden sinds een week deelscooters en -fietsen van GO Sharing. Bij succes komen er nog meer bij. GO Sharing is zelf natuurlijk enthousiast, sommige inwoners wat minder. En de gemeenten zelf? ,,Het wordt al rustiger online en aan de telefoon.”

17 augustus