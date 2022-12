Betaalbare huizen op vliegbasis Soesterberg? Dat was tot voor kort een taboe, maar nu niet meer

Voor de vliegbasis zijn dure woningen (250 tot 440) gepland. De woningbouw moet zo’n 28 miljoen euro opbrengen, om de 18 miljoen euro die er gestoken is in vergroening van de vliegbasis terug te verdienen. Daarnaast is er nog 10 miljoen nodig om de tekorten te dekken in het plan Hart van de Heuvelrug, een plan om groene gebieden in Soest en Zeist aan te leggen én woningen te bouwen.