Betaald parkeren in Amersfoort blijft een open zenuw: ‘Kijk verder dan vanuit je eigen perspectief’

DE KWESTIE (GESLOTEN) Wat vindt u: Is het te druk op Amersfoort Centraal, of valt het allemaal wel mee?

Regiogenoten die voor school, werk of plezier in de trein zitten zullen het beamen: het is altijd druk op Amersfoort Centraal. Zó druk, dat reizigers zeker in de spits als haringen in een ton proberen hun weg te zoeken. Er moet iets aan gebeuren, vinden gebruikers en het stadsbestuur, maar ProRail houdt het bij het vervangen van een trap. Is dat genoeg?