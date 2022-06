Betaald parkeren in Lage Vuursche? Geen denken aan, zeggen deze horecaondernemers: ‘Doodzonde’

Stichting boos over aanleg fietspad op terrein van Paleis Soestdijk: ‘We wisten er niks van’

De stichting Behoud het Borrebos in Baarn eist dat de gemeente Baarn stopt met de aanleg van een fietspad door het bos van Soest richting Lage Vuursche, deels over het terrein van Paleis Soestdijk. De PvdA heeft vragen gesteld over de kwestie.

31 maart