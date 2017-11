Betere instructies over werking noodknop in bus Syntus

Chauffeurs van Syntus Utrecht, vooral nieuwe bestuurders, krijgen de komende tijd betere instructies over de werking van de noodknop in bus. Aanleiding vormen klachten dat die niet altijd zou werken.

De busmaatschappij zijn alleen enkele incidentele storingen bekend, waardoor er niet meteen een directe verbinding tot stand is gekomen met de alarmcentrale. ,,Het kan ook zijn dat chauffeurs niet goed weten wat ze moeten doen en hoe het werkt met de noodknop’’, zegt woordvoerder Emiel Broersma. ,,Dat kunnen we onszelf wel aanrekenen: dat de werkinstructies beter moeten. Daar gaan we meer in investeren. Maar er is geen sprake van een veelvoorkomend probleem.’’

Bezorgd

FNV Bondgenoten is desalniettemin bezorgd over de klachten. ,,Chauffeurs klagen niet gauw en in de provincie Utrecht al helemaal niet’’, zegt Lutz Kai Kressin, woordvoerder vervoer van FNV Bondgenoten. ,,Dat er nu toch een paar chauffeurs hebben geklaagd, is hopelijk niet het topje van de ijsberg. Ik heb de klachten eerder gehoord. Ik heb wel het idee dat Syntus er iets aan doet, maar dat mag van ons wel sneller.’’

Dat de busmaatschappij onvoldoende zou doen aan een haperende noodstop, wordt met klem bestreden door Syntus. ,,Een bus waarvan de noodknop niet werkt, gaat er meteen uit. Een deskundige vlooit uit waar de verbinding heeft gehaperd. Veiligheid staat altijd op nummer 1 en heeft een chauffeur een klacht: de deur staat bij de directie altijd open’’, zegt Broersma.

Serieus

Dat er kennelijk toch meer dan eens gebruik gemaakt moet worden van de noodstop, baart vakbondsman Kai Kressin meer zorgen. ,,Er zijn veel incidenten met asociaal gedrag en ik kan me goed voorstellen dat je je dan niet lekker voelt als chauffeur. De agressie in het busvervoer neemt toe. We hebben regelmatig gesprekken met Syntus en ik heb het gevoel dat ze het probleem serieus nemen.’’ Volgens Broersma neemt het aantal busincidenten af.