Bevrijdingsdag in Kamp Amersfoort heeft dit jaar een extra lading: ‘Oorlog is helaas zeer actueel én dichtbij’

Van bouwvakker tot... blaasin­stru­men­ten­ma­ker: Edgar gooide het roer volledig om in crisistijd

Hij begon zijn loopbaan als werkvoorbereider in de bouw. Nu kennen de klarinet, de sousafoon en de trompet geen geheimen meer voor Edgar Lerk uit Hoogland. In een omgebouwde schaftkeet in zijn tuin repareert hij blaasinstrumenten voor klanten uit het hele land.

28 april