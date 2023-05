Bewolkt weer in Amersfoort vandaag

Zó kunnen jij (en duizenden andere woningzoe­ken­den) straks wonen in de nieuwe wijk Vat­horst-Bovenduist

Het is nu nog een groene polder. Maar straks wordt Vathorst-Bovenduist volgebouwd met duizenden woningen voor de vele woningzoekenden in Amersfoort en daarbuiten. Maar hoe gaat die nieuwe wijk er eigenlijk uitzien? En wat voor soort huizen kun je er kopen of huren?