Bewolkte dag in Amersfoort

Vijvercon­cert Amersfoort mag tóch doorgaan: ‘Geen broedende vogels aangetrof­fen’

Na onzekerheid of het jaarlijkse Vijverconcert in Kattenbroek dit jaar wel kon doorgaan, haalt de organisatie opgelucht adem. Broedende vogels die roet in het eten zouden kunnen gooien, zijn niet aangetroffen, dus is de evenementenvergunning toch rond.