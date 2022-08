Bewoners dreigen: uit het hele land komen klimmers zodra de zaag in het dorpsbos van Soesterberg gaat

Het is er schraal droog en dor... Maar toch wemelt het op vliegbasis Soester­berg van de (zeldzame) beestjes

Topnatuur in Nederland, juicht het Utrechts Landschap over Park Vliegbasis Soesterberg. De 375 hectares behoren tot de belangrijkste natuurreservaten van Nederland, werd al eerder gezegd. Maar al dat asfalt en dat kale gelige gras, de ‘steppe van Midden-Nederland’, is dat topnatuur?

