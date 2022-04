Bewoners van seniorenflat in Amersfoort in het holst van de nacht geëvacueerd door brand: ‘Ik schrok me rot!’

Zondagochtend vroeg zit de schrik er nog altijd goed in bij de bewoners van het complex in de wijk Schothorst. ,,Ik ging al wat onrustig slapen, maar plots hoorde ik overal sirenes en zag ik overal blauwe lichten, ik schrok me rot!", aldus een bewoonster, die op de tweede etage woont en te aangedaan is om met naam en toenaam haar verhaal te doen. De bewoonster die gewond is afgevoerd kent ze niet. ,,Maar ik begreep dat de brand is begonnen in de keuken, hoe dat kan midden in de nacht is me een raadsel.”