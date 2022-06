Bewoners Vreeland en De Enk wanhopig, maar Alliantie houdt vol: ‘Zijn zelfs heel trots op de flats’

Je buurt totaal op de schop zonder dat je het wist? Alliantie biedt bewoners tóch excuses aan

Bewoners van een buurtje in het Leusderkwartier in Amersfoort zijn teleurgesteld in de Alliantie. Ze zijn totaal niet te spreken over de wijze waarop de corporatie met hen heeft gecommuniceerd over een plan om 24 huurwoningen te slopen en te vervangen voor mogelijk 90 tot 110 appartementen. Excuses? Die kwamen schoorvoetend en na veel aandringen.

15 juni