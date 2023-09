Bibliotheek Amersfoort biedt kijkje in de wereld van deepfakes en fake news: dit is er te zien

Zo staan Amersfoort­se scholen stil bij de aardbeving in Marokko: ‘Belangrijk om gevoelens uit te spreken

Veel leerlingen begonnen maandag hun eerste les met een moment aandacht voor de aardbeving in Marokko. Docenten op Amersfoortse scholen gaven scholieren de kans hun gevoel te delen en zorgden voor zo feitelijk mogelijke informatie over de natuurramp, de slachtoffers en de hulpverlening. ,,We hebben behoorlijk wat leerlingen van Marokkaanse komaf. Dan wil je gewoon hierbij stilstaan.’’