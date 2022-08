Bij deze musea in Barneveld vervelen kinderen zich geen moment: ‘Je mag hier kijken met je handen’

Waar moet je naartoe als je een museum wilt bezoeken met jonge kinderen? Misschien is Barneveld een goede plek. Je vindt daar in het dorp Terschuur het Oude Ambachten & Speelgoed Museum en in de stad zelf het Nederlands Pluimvee Museum. In Terschuur is natuurlijk veel te zien en te doen voor kinderen. Maar zij komen ook aan hun trekken in het grotere kippenmuseum.