Bij dít nieuwe tankstation kun je elektrisch laden én waterstof tanken (en straks vind je ze overal)

Veteraan Johan (102) kon door bezoek van minister de hele nacht niet slapen: ‘Het blééf malen in mijn hoofd’

‘Een grote eer'. Zo noemt marine-veteraan Johan Geneuglijk (102), die in 1942 meevocht in de Slag in de Javazee, het bezoek van minister Kajsa Ollongren aan zijn adres. In het kader van de Nationale Dodenherdenking schoof zij donderdag bij hem aan. ,,Bijzonder om dit nog mee te maken.”