Bij noodsituaties schiet Nancy (20) gelijk in de hulpstand: ‘Maar daarna heb ik trillende handjes’

Wat doet dat hulp verlenen met jou?

,,Als klein meisje was ik er al gefascineerd door. Waarom weet ik niet, maar ik wist wel zeker dat ik later iets in de hulpverlening wilde gaan doen. Het voelt gewoon goed om aan het einde van een zware dag te denken: ik heb iets betekent voor iemand. Dat vind ik belangrijk. Toen ik zeven jaar was ging ik bij de reddingsbrigade. Vrij jong, maar ik voelde me er direct thuis. Het is een soort familie. Ik heb er alles over EHBO geleerd, sta elke zaterdag in het zwembad, ben als vrijwilliger aanwezig op evenementen en in de zomer ben ik strandwacht. Ik ben er elke dag mee bezig.”