Bij Renate kan je 20 verschillende creatieve workshops volgen: ‘Allemaal anders, mijn hoofd staat nooit stil’

Moeten we ons nou écht zorgen maken over het apenpokken­vi­rus? Zes vragen beantwoord

De apenpokken rukken op. Het virus dat zich kenmerkt door vlekken die overgaan in blaasjes en korsten op de huid, verspreidt zich snel. Met name onder homoseksuele mannen met veel wisselende sekscontacten. Hoe ernstig is het virus? Wat kun je er tegen doen? GGD Utrecht geeft antwoord.

8 juli