Bijna klaar: zo worden vanaf maandag 300 extra vluchtelingen opgevangen bij het azc in Amersfoort

Amersfoort raakte 15.000 bomen kwijt afgelopen jaren: dit doet de gemeente om het verlies in te lopen

Amersfoort is tussen 2016 en 2020 bijna 15.000 bomen kwijtgeraakt omdat zij plaats moesten maken voor huizen, wegen en tuintegels. Iets waar in Amersfoort al jaren voor wordt gewaarschuwd door actiegroepen. Om dit gigantische verlies deels te compenseren, gaat de gemeente nu 10,8 miljoen euro investeren in duizenden nieuwe bomen.

8 december