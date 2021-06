Bijstandstoeslag van Rob (59) en Ingeborg (64) flink gekort: ‘170 euro minder is niet ‘iets’ lager’

Baarns verbodbord na vijf dagen alweer weggezaagd, winkeliers snappen er niks van

2 juni Nog geen week na het plaatsen van een toegangsverbod voor vrachtwagens in de Nieuwstraat in Baarn, is het bord alweer verwijderd. De gemeente wentelt zich in excuses. Vreemde gang van zaken, vinden de winkeliers in het straatje.