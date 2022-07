Bijzondere beelden: Zo nam olifantenkudde DierenPark Amersfoort afscheid van ‘oma’ War War

De oudste olifant uit het park overleed vorige week woensdag op 39-jarige leeftijd. Dierverzorgers besloten haar in te laten slapen, omdat het dier al lange tijd last had van artrose en ondraaglijke pijn leed.

De olifantenkudde werd in de gelegenheid gesteld om in hun eigen tempo afscheid te nemen van hun leider, voordat haar lichaam naar de Universiteit van Utrecht werd gebracht. Op videobeelden is te zien hoe dochter Indra, kleindochter Kina en achterkleindochter Yindi dat doen.

Lange periode van rouw

,,Olifanten staan erom bekend dat zij langere periode rouwen om hun overleden familielid, net als mensen. Wel gaat dit bij olifanten anders dan wij gewend zijn. Indra, Kina en Yindi stonden met z’n drieën bij het lichaam, snuffelden en raakten het aan", schrijft het DierenPark in een eigen uitleg op de website. ,,Soms maken olifanten geluid tijdens het rouwen, maar het kan ook een stil proces zijn. De kudde had een stille rouw, zij maakten geen geluid.”

Quote Met dat de kudde afstand nam van het lichaam, gaven zij aan dat het goed is geweest Richard van Sluis, Dierverzorger

Dierverzorger Richard van Sluis, die 11 jaar met War War werkte, sliep de eerste nacht na het overlijden van War War in een hangmatje in de stal. Op die manier kon hij het gedrag van de kudde observeren voor onderzoek. ,,Wij zagen dat de olifanten allemaal hun momentje met War War pakten. Gedurende de nacht namen zij steeds meer afstand en zijn zij even naar buiten gegaan. In de ochtend liepen zij opnieuw naar buiten. Met dat de kudde afstand nam van het lichaam, gaven zij aan dat het goed is geweest.”

Lees verder na de foto.

Volledig scherm War War © DierenPark Amersfoort

Lichaam beschikbaar voor educatie

Het lichaam van War War is de volgende dag naar de Universiteit van Utrecht gebracht om het te onderzoeken op ziektes en aandoeningen. Daarna wordt bepaald wat er met het lichaam gebeurt. Waarschijnlijk zal een deel beschikbaar gesteld worden voor educatie, zodat kinderen en hun ouders van alles te weten kunnen komen over het diersoort.

Volgens de dierverzorger is het lichaam van War War dan wel uit de stal gehaald, maar is ze nog lang niet vergeten door haar nakomelingen. ,,Het gaat goed met de kudde, maar het rouwproces heeft tijd nodig. Daarom vertoont de kudde nu af en toe nog ander gedrag. Indra, Kina en Yindi zijn timide en in periodes onrustig.” Volgens Van Sluis moet de kudde zich hergroeperen. ,,Indra, de dochter van War War, is nu de oudste olifant van de kudde en zal naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe matriarch worden.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.