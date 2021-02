Bijzondere gouden plaat voor Amersfoortse rapper Diggy Dex

Waarom verhuist de protest­stem uit de grote stad?

23 februari In een serie verhalen in aanloop naar de verkiezingen kijkt Josse de Voogd als geograaf naar de Randstad. Dat is niet één gebied, wat vaak wordt beweerd. Het is een enorm gebied met grote verschillen. Bijvoorbeeld in stemgedrag. Waar rechts-populistische partijen eerst veel aanhang hadden in de stad, verschuift dat de laatste jaren naar andere gebieden. Vandaag in deel 3 van de serie: Waarom verhuist de proteststem uit de grote stad?