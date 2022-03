Bijzondere melding voor brandweer in Nijkerk: kind zit vast in hekwerk

Vreugde bij lokale partijen in Nijkerk over verkie­zings­winst, maar CDA blijft de grootste

Net als elders in Nederland boeken ook de lokale partijen in Nijkerk winst. ,,We zijn super tevreden’’, reageert lijsttrekker Irene Moes van PRO21, dat een zetel won en uitkomt op zes zetels. ,,Er zijn meerdere mogelijkheden om een coalitie van drie partijen te vormen.’’

