Binnenkijken bij Esther: 'Mijn stijl is een mix van Scandinavisch en vintage'

familieportret Moeder Ellen en dochter Roos lijken niet op elkaar, maar runnen wel samen een winkel: ‘Leren veel van elkaar’

Ze zien elkaar bijna iedere dag. En als ze elkaar niet zien, dan bellen moeder Ellen en dochter Roos wel even met elkaar. Dat is niet heel gek, want de twee runnen samen een winkel en hebben daarom veel contact over hun zaak. Hun Little Shop Of Colours, het kleurrijkste zaakje van Amersfoort in de Krommestraat, is dan ook meestal het gespreksonderwerp.