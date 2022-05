Biogascentrale Bunschoten ligt nu écht stil: geen gas meer uit vis en gevulde koeken

De sluiting is het directe gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde in april dat de provincie Utrecht terecht sluiting heeft geëist. Dat was al in juni 2020. De provincie vond dat de vergunning was gebruikt om restmateriaal van de biogascentrale illegaal te verhandelen. Bovendien had het bedrijf al eerder een aantal regels overtreden. ‘Nu is het genoeg’, stelde de Raad van State.