Biomassacentrales in Amersfoort mogelijk onder toezicht van provincie wegens wetsovertreding

Nu al ruim twee keer zoveel klachten over Go Sha­ring-scoo­ters in Amersfoort (en het is pas oktober)

Het blijft klachten regenen over de felgroene scooters van Go Sharing. Dit jaar klommen Amersfoorters al 1630 keer in de pen om een melding te maken van een uitgebrande, kapotgemaakte of verkeerd geparkeerde tweewieler. Een verdubbeling ten opzichte van 2021, en dan is het pas oktober...

21 oktober