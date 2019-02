Bizzey en nabestaanden Lucas de Ruwe willen nummer maken met ‘zijn hartslag’

Lucas was geregistreerd donor en heeft na zijn overlijden, aldus zijn familie, vijf levens gered. Waaronder ook het leven van degene die zijn hart heeft ontvangen. De familie riep tijdens de uitzending de man (tussen de 30 en de 45 jaar) op zich te melden omdat de familie graag met hem in contact wil komen. ,,Het hart van Lucas is gedoneerd aan een man en ja, het zou mooi zijn als die ooit nog eens contact opneemt. Ik zou een brief wel mooi vinden, om te weten waar het terecht gekomen is. Of dat je er misschien nog even naar kan luisteren. Ja, ik weet niet, misschien is dat wel een beetje stom. Maar ik zou het heel mooi vinden,” vertelde Lucas’ zus Marloes.

De familie was te gast in het programma om het verhaal van Lucas te vertellen, zodat dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden en mensen zich realiseren wat zinloos geweld voor verdriet met zich meebrengt. Ook kreeg dader Dirk K. (26) uit Utrecht gisteren te horen dat hij zes jaar de gevangenis in moet vanwege het doodslaan van Lucas.

Na de oproep van de familie, ontstond aan tafel het gesprek over het nummer ‘Zinloos’ van Lange Frans en Baas B over zinloos geweld.

,,We hadden het er toevallig net nog over. In 2004 zong Lange Frans ‘hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan?’ Blijkbaar is het nodig dat er weer een nieuw liedje komt en dat er weer aandacht aan besteed wordt,” zegt de zus van Lucas.

Tijdens de uitzending was de populaire zanger en producer Bizzey (echte naam Leo Roelandschap) die toevallig ook uit Amersfoort komt, de stad waar Lucas lange tijd woonde, ook te gast. Even na de oproep vraagt mede-tafelgast en verslaggever Lex Uiting aan Bizzey of dit niet een onderwerp voor hem is om een nummer over te schrijven. Bizzey: ,,Ja, dat is zeker een onderwerp.” Lucas’ broer Benno reageert direct: ,,Laat maar weten, dan gaan we meteen de studio in.” Presentator Twan Huys stelt dan het idee voor om de hartslag van het hart van Lucas te gebruiken in het nummer. Bizzey: ,,Als de persoon zich meldt met het hart van Lucas, dan maken wij een track met het hart van Lucas als beat.”

Op 7 juli vorig jaar maken Lucas en zijn vrienden Tim en Wiebe na een avondje stappen beschonken een opmerking over het net gekochte broodje van dader Dirk K. (26) uit Utrecht. Dirk K. scholdt de drie vrienden eerst uit, maar besloot enkele minuten later terug te keren naar de grillroom aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, om daar zonder aarzeling op Lucas af te lopen en hem twee harde vuistslagen op zijn hoofd te geven. De klappen die Lucas kreeg - terwijl hij nietsvermoedend op zijn telefoon keek - leverden hem hersenletsel op. Hij raakte in coma en stierf vijf dagen later.

De familie had gerekend op zeven jaar cel, zoals het Openbaar Ministerie eiste. Maar daar trok de rechtbank een jaar vanaf, omdat geen sprake zou zijn geweest van voorbedachte rade. Dirk K. zou gehandeld hebben in een opwelling en uit boosheid en kreeg zes jaar gevangenisstraf opgelegd. Wel hield de rechtbank rekening met zijn strafblad van zeventien kantjes en met het feit dat hij zelfs op de zitting nog feiten verdraaide, hoewel camera’s zijn agressie vastlegden.

Op het Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort is een stoeptegel met een lieveheersbeestje neergelegd ter ere van Lucas met de tekst: ‘It giet oan'.