Blikseminslag in Hoevelaken: pannen van het dak, meterkasten uit en gaslekkage, maar geen gewonden

Benieuwd naar opvangplek 240 Oekraïense vluchtelin­gen in Leusden? Je kunt er een kijkje nemen

Een kijkje nemen in de opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Leusden? Dat kan, want de gemeente Leusden en softwarebedrijf AFAS zetten op dinsdag 24 mei de deuren open van het pand aan de Storkstraat. Daar worden straks maximaal 240 vluchtelingen opgevangen.

15 mei