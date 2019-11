Blinde Ed belaagd na het uitgaan in Amersfoort: ‘Ze wilden mijn stok afpakken’

Ruyer is woest op de jongeren, die hem te grazen namen, maar vindt dat de gemeente ook blaam treft. ,,Sinds de verhuizing van de taxistandplaats aan de Langestraat moet ik een heel eind lopen en dat is midden in de nacht geen pretje. Dit incident had voorkomen kunnen worden als de taxi gewoon in de binnenstad had mogen komen.’’



Ruyer heeft de afgelopen dagen contact opgenomen met verschillende kennissen met een beperking, die het leuk vinden om uit te gaan. ,,Sommigen zeggen dat ze sinds de verhuizing van de taxistandplaats niet meer naar de stad gaan op zaterdagavond. Het is de omgekeerde wereld. Overal horen we dat mensen met een beperking zoveel mogelijk moeten meedoen in de samenleving, maar uitgaan wordt mensen met een beperking onmogelijk gemaakt. Ze moeten veel te ver lopen. Dat is te gek voor woorden! Daar moet de gemeente iets aan doen.’’