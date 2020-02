Bloemenkransen vernield bij Joods Monument in Baarn: ‘Ik sluit niet uit dat het voortkomt uit antisemitisme’

Herdenking

De kransen en bloemstukken werden vorige week zondag bij het monument gelegd tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Aanwezig waren onder andere Tamar Walma van de Molen die als kind het concentratiekamp Bergen-Belsen overleefde, burgemeester Mark Roëll en vertegenwoordigers van het 4-5 mei comité.



Het Joods monument in het Amaliapark op het Stationsplein in Baarn werd in januari 2016 onthuld en staat vlakbij het bevrijdingsmonument op het plein. Het Joods monument toont de namen van 45 Baarnse joden, die zijn weggevoerd en uiteindelijk vermoord in Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Fal-Liebau, Mauthausen, Sobibor of Theresiënstadt.



Koops heeft zich er al aan gewend dat herdenkingen als deze zulke reacties kunnen oproepen. ,,Onvoorstelbaar, maar het gebeurt.‘’ Hij heeft niet overwogen naar de politie te gaan. ,,Wat zou die ermee kunnen doen?‘’