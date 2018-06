BMW veroorzaakt ravage op de Koppelbrug

Proefpro­ject voor minder restafval bij flats

7:01 De gemeente start met een proef in alle 55 appartementencomplexen in Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek. Het doel is om het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval te verbeteren. Per hoogbouwcomplex wordt gekeken welke maatregel het meest effectief is.