Boa omvergereden door paard en ruiter in Baarn, politie start zoekactie naar dader

Zoekactie

De politie is een zoekactie gestart, maar vooralsnog is de man onvindbaar. ,,We hebben navraag gedaan bij verschillende maneges en via twitter is zijn signalement verspreid. We willen deze ruiter uiteraard graag spreken", zegt politiewoordvoerder Hilde Bakker. Hoe ernstig de boa gewond raakte weet Bakker niet. ,,Feit is dat hij nog wel in staat was om aangifte te doen.”