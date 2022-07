Boeren blokkeren distributiecentrum van Boni in Nijkerk: ‘We gaan pas weg, als Den Haag toegeeft’

UPDATEProtesterende boeren hebben maandagochtend vroeg de distributiecentra van de Boni-supermarkten in Nijkerk en de Albert Heijn in Zwolle omsingeld en geblokkeerd. Voor vandaag zijn door het hele land demonstraties aangekondigd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ook andere distributiecentra zouden doelwit van acties zijn. De branche heeft gisteren al laten weten dat niet te pikken en dreigde met fikse claims.



Bij het centrum van de Boni in Nijkerk zijn het vooralsnog de boeren die de 'baas’ zijn. Het complex is omsingeld met onder meer dertig tractoren. Truckers die komen die komen laden en lossen vangen bot. Overigens is de sfeer er tot nu toe ontspannen, ziet een persfotograaf. ,,Boeren bij elkaar staan en drinken rustig een kopje koffie.’’

Ook worden er broodjes uitgedeeld. ,,We waren hier om ongeveer half vier", zegt één van de boeren aan een picknicktafel, die op een platte kar is gezet. ,,Het is ook voor ons een vroegertje. We hopen natuurlijk dat we hier niet te lang hoeven te blijven. Als Den Haag naar ons luistert zijn we zo weer weg.”

Volledig scherm Boeren hebben zich het zo comfortabel mogelijk gemaakt. ,,We gaan pas weg, als Den Haag toegeeft.” © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Een chauffeur van Simon Loos staat al uren voor de ingang van het distributiecentrum. Zijn oplader zit vol toetjes, yoghurt en andere zuivel. ,,Tuurlijk had ik hier wel rekening mee gehouden, maar ik moet gewoon rijden voor mijn baas. Ik heb extra broodjes en koffie meegenomen van huis. Ik zie wel hoe lang het duurt.”



De chauffeur gaat er niet vanuit dat hij zijn vracht nog kan lossen bij de Boni. ,,Het plan is om hier weg te gaan. Naar de zuivelfabriek in Lelystad. Dan daar af te koppelen en met een andere lading verder te rijden, naar mijn volgende bestemming. Maar ja, voorlopig sta ik muurvast.”

Zoals de boeren samen koffiedrinken en de tijd verdrijven met actievoeren, zo zoeken ook de chauffeurs elkaar op. Veel anders doen dan ervaringen uitwisselen kunnen ze toch niet. ,,Ik snap die boeren heel goed en sta echt wel achter hun actie”, zegt een Branbantse chauffeur van Hartog Transport bv.

Hij heeft geen vracht voor Boni, maar moest vanochtend elders op het industrieterrein zijn. Door de blokkade kan hij niet meer weg. ,,Ik weet precies hoe die boeren zich voelen. Ik kom zelf van de boerderij. Mijn vader heeft destijds alles moeten verkopen, vanwege het strengere mestbeleid.”

Twee agenten maken her en der praatjes, om het contract met de boeren goed te houden. ,,Dat is een beetje de instructie die we hebben. Want wat er in Kootwijkerbroek en Stroe gebeurde moeten we niet nog een keer hebben”, zegt één van hen.

Van ingrijpen is vooralsnog geen enkele sprake. Behalve het distributiecentrum zelf, blokkeren de boeren verder niks en hun trekkers staan netjes langs de kant van de weg geparkeerd.

Vloekende vrouw

Een vloekende en tierende vrouw fietst iets voor achten langs de stoet trekkers het terrein van de Boni op. ,,Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig. Er zou toch geen overlast zijn? Wat is dit dan?”

Ook op andere locaties in het land zijn distributiecentra van supermarktketens geblokkeerd.

Protestdag

Voor vandaag is door demonstranten een landelijke protestdag aangekondigd, maar waar blokkades of andere acties precies plaatsvinden, is niet bekendgemaakt. In appgroepen houden boze boeren onderling contact.



Zo zijn er - vermoedelijk door protestboeren - vanochtend vroeg een paar brandjes gesticht aan weerszijden van de de A28 bij Staphorst en Rouveen. De brandweer was er snel bij, verkeer op de snelweg heeft er vermoedelijk weinig last van gehad.

Volledig scherm Een vrachtwagenchauffeur ziet zijn weg versperd als hij willen laden en lossen in Nijkerk. © LDGFotografie/Mitchel