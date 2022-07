Boeren vernielen natuur bij Stroe, Staatsbosbeheer doet aangifte: ‘Dit gaat écht een grens over’

Update Boeren weten van geen wijken voor distribu­tie­cen­trum in Nijkerk: ultimatum om zelf te vertrekken verstreken

Het ultimatum om rond 14.00 uur vertrokken te zijn is verstreken, maar nog altijd blokkeren boze boeren het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk. Ook komen er steeds meer nieuwe demonstranten bij, ondanks de mogelijkheid dat de politie in zal grijpen.

14:48