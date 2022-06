Boeren zijn met geweldsexplosie naar agenten volgens burgemeester Barneveld ‘alle grenzen overgegaan’

Vooral in Kootwijkerbroek ging het dinsdagavond volledig mis. Een groot aantal boeren kwam in het begin van de avond demonsteren tegen de stikstofplannen en blokkeerde korte tijd snelweg A1 bij Stroe. Hierbij werd ook afval in brand gestoken en volgde niet lang daarna een geweldsexplosie richting agenten en ME-ers in Kootwijkerbroek.

De onrust hield de hele avond aan en op meerdere plekken in het buitengebied van Barneveld ontstonden rellen. Hierbij werden agenten belaagd met stalen pijpen en zelfs hamers. Zo is op beelden te zien hoe iemand meermaals met grote houten hamers op een ME-busje probeert in te slaan.

Wanhopige mensen

Hoeveel aanhoudingen er zijn verricht en of er mensen gewond zijn geraakt, kon de politie woensdagochtend nog niet zeggen. Wel laat burgemeester Luteijn van zich horen. Op social-media zegt hij: ,,Hoe radeloos en wanhopig mensen ook zijn over beleid en over hun toekomst, geweld tegen politie gaat alle grenzen over. Schokkend.”

