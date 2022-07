Boerenprotest bij Nijkerk loopt met een sisser af ondanks dreiging ingrijpen met geweld ME

UpdateHet boerenprotest voor de ingang van het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk, is geweldloos afgelopen. De ME dreigde op te treden tegen de boeren die de ingang blokkeerden en sloot het gebruiken van geweld niet uit. Inmiddels zijn alle demonstranten en ME’ers weg.

Waar er dinsdagmorgen slechts een stuk of tien boeren het distributiecentrum blokkeerden, staan er rond 14.30 uur zeker veertig voertuigen. Tot 14.00 uur kregen de demonstranten de tijd om te vertrekken, anders zou de ME ingrijpen. Na het verstrijken van het ultimatum werd er niet direct actie ondernomen. Pas rond 15.30 uur werd overgegaan op het handhaven van de noodverordening, die sinds maandagavond 18.00 uur geldt.

Toch blijven de boeren laconiek onder het dreigende ME-optreden. Ze drinken rustig hun biertje en eten nog een broodje. „We zien het wel. Ze zouden gisteren al komen en toen gebeurde er ook niks.”

Vanmiddag kregen de boeren al bezoek van burgemeester Renkema. Ook financieel directeur Frank Klöter van de Boni liet zich voor het eerst zien. ,,Ik heb ook niet meteen een oplossing”, zei de burgemeester. ,,Wij moeten vooral in gesprek blijven met alle boeren. Niet meer alleen met de LTO. Er zijn meer organisaties.”

De boeren hebben op dit moment gewacht, zeggen ze. Eerder vanochtend zei een agrariër te zullen vertrekken als er een goed gesprek kwam. Maar niet iedereen volgde dit voorbeeld. Zolang Rutte niet wakker wordt blijven wij hier, klinkt het strijdbaar achter de schouder van de Nijkerkse burgemeester. ,,Het hele stikstofprobleem wordt op ons afgeschoven. Wij hebben het meeste van alle sectoren gedaan in reductie”

Overleg met driehoek

Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijkerk heeft er dinsdagochtend overleg plaatsgevonden tussen de burgemeester en de driehoek, maar is besloten de boeren niet direct weg te sturen. „We willen eerst proberen of we de boeren kunnen overtuigen om uit eigen beweging weg te gaan. Dat was zowel gisteren als vandaag onze insteek. Als dat niet lukt, hebben we de noodverordening achter de hand”, aldus de woordvoerder. Waarom aan het einde van de middag wel werd besloten om tot handhaving over te gaan, is niet duidelijk.

Volledig scherm Burgemeester Renkema (wit overhemd) praat met actievoerders, links van hem wethouder Esther Heutink van economische zaken. © AS Media

Wanordelijkheden

Volgens docent en onderzoeker aan de Universiteit Groningen, Adriaan Wierenga, is het tijdens dit soort protesten niet ongebruikelijk om een noodverordening af te geven. Wierenga is gespecialiseerd in het noodrecht en begrijpt dat de gemeente maandagavond besloot om een noodverordening af te geven. „In principe valt een demonstratie onder de Wet openbare manifestatie. Die wet biedt de mogelijkheid om beperkingen te stellen aan de demonstraties, maar soms komt er een punt dat een demonstratie gepaard gaat met wanordelijkheden, of in elk geval de dreiging daarvan. Dan is er eigenlijk geen sprake meer van een demonstratie en is er een noodverordening nodig om het af te breken”, legt Wierenga uit.



Volledig scherm Boze boeren blokkeren het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk. © Luciano De Graaf

Wanneer er besloten wordt om daadwerkelijk gebruik te maken van de noodverordening is volgens Wierenga van veel factoren afhankelijk. „Dat is echt een politiek-bestuurlijke vraag. De gemeente en burgemeester moeten hierbij een afweging maken en bepalen waar de grenzen liggen van wat ze tolereren. Daarbij moet het praktisch gezien ook mogelijk zijn om te kunnen handhaven. Daar heb je mankracht en materieel voor nodig, en in het geval van de boerenprotesten heb je natuurlijk wel te maken met grote trekkers die je niet zomaar weg kunt halen.”

Quote We zetten zo veel mogelijk in op de-escalatie. Gemeente Nijkerk

Niet nutteloos

Toch was het afgeven van de noodverordening door de gemeente niet helemaal nutteloos. „Een noodverordening maakt het mogelijk om bepaalde gedragingen strafbaar te maken en deze tijdelijke regels ook de handhaven. Bijvoorbeeld door de toegang tot een openbaar gebied tijdelijk verboden te maken, houden mensen zich hier niet aan, dan kun je ze beboeten”, verklaart Wierenga.

