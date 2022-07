Boerenprotest in centrum van Amersfoort maakt Partij voor de Dieren boos: ‘Te stressvol voor koe’

UPDATE Boerenpro­test loopt volledig uit de hand: politie belaagd met hamers in buurt van Kootwijker­broek

Een boerenprotest in Kootwijkerbroek is dinsdagavond volledig uit de hand gelopen. Op beelden van een persbureau gemaakt in het Barneveldse dorp is te zien hoe boeren met hamers en ijzeren staven op voorbijrijdende politiebusjes inslaan.

28 juni