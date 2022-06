Boerenprotest loopt volledig uit de hand: politie belaagd met hamers in buurt van Kootwijkerbroek

UPDATEEen boerenprotest in Kootwijkerbroek is dinsdagavond volledig uit de hand gelopen. Op beelden van een persbureau gemaakt in het Barneveldse dorp is te zien hoe boeren met hamers en ijzeren staven op voorbijrijdende politiebusjes inslaan.

‘Met z'n allen!’ roept een van de boeren langs de kant van de weg, waarna verschillende mannen op de bus inslaan en schoppen.

De politie was groot in het dorp aanwezig nadat een boerenprotest op de A1 uit de hand liep. Boeren blokkeerden de snelweg ter hoogte van Stroe met hun tractoren. Op foto’s is te zien hoe de agrariërs schroothout en autobanden in brand staken langs de weg.

De politie wist te voorkomen dat er boomstammen op de snelweg werden gelegd. Wel werden banden lekgestoken en zijn ventielen losgedraaid van een politieauto en van politiemotoren, zo meldde de politie Overijssel. De Mobiele Eenheid kwam ter plaatse om het protest af te breken en een dieplader van defensie werd ingezet om trekkers weg te halen.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Protest op de A1 © Persbureau Heitink

Om 20.30 melde de ANWB dat de weg weer vrij was, maar de boeren gaven hun protest niet op. Op de afslag bij Kootwijk zou de politie een stroomstootwapen hebben gebruikt bij de aanhouding van een persoon. Op foto's is te zien hoe een agent een stroomstootwapen in zijn hand heeft dat duidelijk is afgegaan. De draadjes -met daaraan pinnetjes die voor een stroomschok zorgen- zijn afgeschoten op iemand in een busje.

Zeker vier mensen zouden zijn aangehouden volgens een ooggetuige. Politie Gelderland kon dinsdagavond laat niet reageren op de mogelijke inzet van het stroomstootwapen of de aanhoudingen.

Rustiger protest

Bij knooppunt Hoevelaken en op de A28 bij Nijkerk verliep het protest een stuk rustiger. Verschillende boeren blokkeerden aan het begin van de avond de Berencamperweg in Nijkerk, die over de A28 loopt. Daarmee hinderden ze ook het verkeer dat de snelweg op en af wilde. Dat had ongeveer een half uur vertraging tot gevolg.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Boeren blokkeren de oprit en afrit naar de A28 bij Nijkerk. © News United

Stikstofplannen

Boeren komen in actie omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Vorige week deden ze dat in een georganiseerd protest door o.a. LTO Noord en Agractie bij een boer in Stroe. Sinds maandag voeren boeren zelf acties uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.