‘Boerenvlaggen’ mochten lang hangen in Eemnes, maar nu gaan ze tóch weg (met een speciale reden)

Vorig jaar duurde Serious Request maar 5 uur, dus krijgt Amersfoort een herkansing met het Glazen Huis

Dankzij een lockdown die vorig jaar de grootste plannen dwarsboomde, komt het Glazen Huis voor het tweede jaar op rij naar Amersfoort. Het is al meer dan tien jaar geleden dat een stad meerdere jaren achter elkaar gastheer voor 3FM Serious Request was.

18:14